木原官房長官は28日、令和8年が昭和元年から起算して満100年となることを記念し、来年4月29日の「昭和の日」に「昭和100年記念式典」を武道館で開催すると発表しました。木原長官は挙行の意義について「激動と復興の昭和の時代を顧み、将来に思いを致す機会となる」と話しています。