楽天は２８日、宋家豪投手（３３）と来季の選手契約を締結したと発表した。昨季まで４年連続で４０試合以上登板と中継ぎ陣の一角として活躍も、今季は２月に右膝を手術した影響で出遅れ、８月２９日に初の１軍登録。キャリアで２番目に少ない１０試合の登板に終わり、１勝１セーブ、２ホールド、防御率３・７２の成績に終わっていた。宋家豪は２０１６年に育成契約で加入し、１７年に支配下選手契約。来年が１１年目のシーズン