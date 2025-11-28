ロシアのモスクワの中心街に北朝鮮食堂が新しくオープンした。在北朝鮮ロシア大使館は27日、フェイスブックで「11月26日にモスクワの中心部で待望の北朝鮮食堂『勝利』の開店祝いが盛大に行われた」と明らかにした。開店祝いにはロシア・北朝鮮政府側の担当者とロシア国会議員、北朝鮮学者、ジャーナリストらが出席した。主賓のロシア自由民主党（LDPR）のレオニード・スルツキー委員長は「『勝利』食堂が我々に多様で素晴らしい北