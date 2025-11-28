中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した11月第4週の投票結果が出た。◇11月第4週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はチョン・ドンウォン最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、来月18日デビュー記念日を控えたチョン・ドンウォン（JD1）が占めた。ファン投票80％とストリーミング データ20％で選定する該当投票でチョン・ドンウ