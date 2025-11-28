米国テキサス州で開かれた「世界最強の女性（World’s Strongest Woman）」を決める大会で優勝した参加者がトランスジェンダー（性転換者）であることが確認され、1位の資格を剥奪された。25日（現地時間）、英紙デイリー・メールによると、米国出身のジェイミー・ブッカー（Jammie Booker）さんは大会終了直後、「生物学的男性」であるという理由で規定違反判定を受けて失格処分となった。大会主催側は公式声明を通じて「生物学的