〈《頂き女子りりちゃんの弟子》“5人のおぢ”から総額2000万円を搾り取った「20歳女性」の悪質すぎる手口（令和5年）〉から続く師匠直伝のマニュアルで“おぢ”を巧みに操り、5人から総額2000万円をだまし取った20歳女性。「今月1000万プレーヤーになれた」と師匠に自慢したことも。しかし、計画的かつ巧妙な手口は発覚し、逮捕へ。彼女が法廷で語った、あまりに身勝手な更生プランとは――。（全2回の2回目／最初から読む）《