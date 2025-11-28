阪神の岩崎優投手（34）が28日、自身のインスタグラムを更新し23年に脳腫瘍で亡くなった同期入団の横田慎太郎さん（享年28）への思いをつづった。この日、全国の劇場で横田さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が公開。岩崎は引退試合で見せた奇跡のバックホームをバックスクリーン横で1人で見ていたことを明かし「全身がジーンとする感覚を覚えてます」などと当時の心境を明かした。そして、23年にリーグ優勝した