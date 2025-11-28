■全国の天気北日本と北陸は28日(金)、雨や雪が降ったりやんだりとなるでしょう。夜は北海道に加えて、東北北部の平地も次第に雪に変わりそうです。風が強く吹くため、吹雪にご注意ください。関東から西日本の太平洋側は広い範囲で晴れるでしょう。■予想最高気温日中は前日より低い所が多く、東海や西日本でも15℃前後で風が冷たく感じられそうです。福岡と鳥取は前日より4℃低い14℃でしょう。広島と名古屋は16℃、大阪は17℃の