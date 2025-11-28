大規模火災の被災者支援強化などに向けて大分県が開いた会合＝28日午前、大分県庁大分市佐賀関の大規模火災に関し、政府は28日、被災者の生活再建や復旧・復興に向けた緊急支援策を取りまとめたと発表した。まちづくりや住まいに関する支援チーム設置が柱。最大300万円の被災者生活再建支援金や住宅の応急修理への支援、災害廃棄物処理への補助なども盛り込んだ。一方、内閣府は激甚災害指定の対象にはならないとの見通しを示し