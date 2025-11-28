東京都荒川区の条例に違反して平日に民泊営業をしていた疑いが強まったなどとして、警視庁は２８日、同区の民泊施設と、新宿区の運営会社に住宅宿泊事業法（民泊新法）違反などの容疑で捜索に入った。マンションや戸建て住宅を宿泊施設に活用する民泊を巡っては、訪日外国人客（インバウンド）らの利用が拡大する一方、騒音などのトラブルも相次いでいる。同庁は違法営業が迷惑行為を助長しているとみて、異例の捜索に踏み切っ