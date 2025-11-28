群馬県沼田市で28日未明、駅前の公衆トイレにクマが現れ鉢合わせた男性が足をひっかかれけがをしました。28日午前1時半ごろ、JR沼田駅前の公衆トイレで警備員の男性（69）がクマに襲われました。男性は公衆トイレを利用したあと出入り口付近にクマを発見。驚いて尻もちをつき後ずさりしたところをクマに襲われそうになり、手足をバタつかせ抵抗した際に右足をひっかかれ軽傷を負いました。駅員：結構、沼田では出ているんですけど