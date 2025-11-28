カタールGPを前に去就に対する想いを語った角田(C)Getty ImagesF1キャリア5年目に名門レッドブル昇格を果たし、セカンドドライバーとして奮闘を続けてきた角田裕毅。今季限りで契約満了を迎えるため、去就が不透明となる中、本人の意味深な発言が話題を生んでいる。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン現地時間11月28日からドーハ郊外のルサイル・インターナショナルサーキットで始まるカ