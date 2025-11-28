石川県七尾市の県道で28日朝、クレーン車が路肩にはみ出す事故があり、並行して走るのと鉄道にもダイヤに乱れが生じました。28日午前6時15分ごろ、七尾市松百町の県道でクレーン車が路肩にはみ出す事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。事故の影響で、現場付近は片側交互通行となっているほか、並行して走るのと鉄道は、徐行運転を行ったため、最大で30分ほどの遅れが生じたということです。現場は和倉温