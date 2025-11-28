エアアジアは、ジョホールバル〜昆明線を12月14日に開設する。ジョホールバル発が月・水・日曜、昆明発が月・火・木曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はジョホールバル発が4時間5分、昆明発が4時間15分。同路線を唯一運航する航空会社となり、クアラルンプール〜昆明線の1日2往復を補完する。エアアジアグループは、マレーシアから中国本土13都市へ乗り入れることになる。■ダイヤAK1380ジョホ