ロイヤルホールディングスは、インドネシアに「天丼てんや」を初出店した。海外展開はフィリピン、香港、シンガポールに続く4か国・地域目となり、海外店舗は計21店舗となる。1号店の「Tenya Plaza Senayan店」を11月1日に、2号店の「Tenya Gandaria City店」を11月8日にオープンした。オープンキッチンスタイルを採用し、天ぷら文化を体験できる設計にした。メニューの一例は、クラシック天丼（88,000ルピア）、プレミアム天丼（1