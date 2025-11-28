寿司チェーン「魚べい」と「元気寿司」は11月28日から、『冬の味覚』フェアを開催する。今回のフェアでは「うに海苔包み」や「黒毛和牛ローストビーフにぎり」など、上質かつ多彩なネタを手ごろな価格で提供するという。また、同日から新たに「レタス包み」シリーズも登場。商品はなくなり次第終了となる。「魚べい」「元気寿司」ロゴ〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉･うに海苔包み(1貫210円)･げそ明太マヨ炙り(2貫140円)･