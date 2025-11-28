プレミアリーグ第13節・フォレスト戦の前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘薫の復帰時期に言及した。クラブの公式サイトが伝えている。９月末に足首を負傷して以降、約２か月、戦線から離れている三笘。ヒュルツェラー監督はまず「先週末に出場が可能だった選手は、全員まだプレーできる。これは良いニュースです」と話し、「トミー（トム・ワトソン）は今週トレーニングに復帰しました。ジェームズ