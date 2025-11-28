昨夜、山形県鶴岡市の県道で軽乗用車と歩行者が衝突する事故があり、はねられた８４歳の男性が頭の骨などを折り病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。 警察によりますときのう午後７時ごろ、鶴岡市西荒屋の県道板井川下山添線の道路上で、軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 この事故で、道路を横断しようとしていた鶴岡市西荒屋の自転車店経営の男性（８４）が頭の骨を折るなどして病院に搬送されま