熊本市のクリニックで2020年、麻酔薬を使った施術後に容体が急変したのに、対応を怠り56歳女性を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた医師（68）に、熊本地裁は28日、禁錮1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。