木原稔官房長官は28日の記者会見で、大分市佐賀関の大規模火災を巡り、内閣府が被災者の生活再建や復旧・復興に向けた緊急支援策を取りまとめたと発表した。最大300万円の被災者生活再建支援金や住宅の応急修理への支援、災害廃棄物処理への補助を盛り込んだ。赤間二郎防災担当相が29日、現地入りする予定。支援策にはこのほか、復興まちづくり・住まいづくりに向けた支援チーム設置や、大分市への特別交付税の一部繰り上げ交