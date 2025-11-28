暖かさに騙されてはいけない。きょうの関東はこの言葉に尽きると思います。きょうの東京都心は暖かく、日差しと青空に快適さを感じますが、午後はいきなり寒くなりそうです。最高気温は19℃予想と11月上旬並みですが、日差しの暖かさを打ち消すのが北風。これが段々と強まってくるからです。また、4時半前には日が暮れることを考えると、暖かさは束の間といえるでしょう。まもなく12月で、東京都心では見頃の紅葉とともに、クリス