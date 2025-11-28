バーでの振る舞いは「慣れ」が大いに影響するもの。そのため、少しこなれた行動をすることができれば、女子から「かっこいい」と思われることができそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「デートでバーに行くなら覚えておきたい『かっこいいと思われるオーダー』」をご紹介します。【１】お酒に合うおつまみをサッと選べる「お酒の味を知らないと選べないよね」（２０代女性）など、おまけ感