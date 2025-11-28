MUSINは、iBassoのエントリーライン「iBasso Jr.」から、ポータブルDAC/AMP「Macchiato」を12月5日に発売する。価格は12,870円。予約受付は11月28日より受け付けている。 Type-Cでスマートフォンと接続するだけで音質を底上げできるという、コンパクトなHi-Fi DAC/AMP。 出力は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスで、3.5mm端子は4極マイク入力に対応し、マイク付きイヤフォンをそのまま接続可能。ゲ&#