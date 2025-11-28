◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２８日、栗東トレセン復活を狙う今年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は坂路を１本駆け上がった後、ゲートも確認し、栗東での最終調整を終えた。今週のＣＷコースでは６ハロン８２秒４―１１秒１と好時計で追走先着。「やってからも変化はないし、特に問題ありません。今週の動きはよかっ