◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２８日、栗東トレセン悲願のＧ１初制覇を目指すシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は朝一番のＣＷコースをキャンター。力強い身のこなしを見せた。吉田一助手は「いつも通り、落ち着いていた。今朝の雰囲気もよかったです」と伝える。事前発表馬体重は５１０キロで、前回の国内戦だった昨年のジャパンＣより２２キ