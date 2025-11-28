日本ハムの田中正義投手が２８日、エスコン内で契約更改に臨み、２８００万円増の１億円（金額は推定）でサインした。今季はクローザーでスタートしたものの、一時序列を落とした時期もあった。それでも１軍で完走し、４９試合の登板で１勝１敗１３セーブ、１２ホールド、防御率１・３２。「すごく悔しい１年。なかなかうまくいかない時期もありましたし、勝ちゲームで投げられない時期もあったりしたので、来年は文句のないボ