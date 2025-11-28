◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２８日、栗東トレセン友道厩舎は２０１６年以降の過去１０年、東京芝２４００メートルのＧ１では、単独トップの６勝。２位タイで３勝の矢作調教師、国枝調教師に大きな差をつけている。このレースでも２０１７年のシュヴァルグラン、昨年のドウデュースと２勝と、まさに「庭」とも言える舞台だ。今年はアドマイヤテラ（牡４歳、父レイデオ