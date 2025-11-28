あなたは読めますか？突然ですが、「轟く」という漢字読めますか？音に関する表現や、世間に広く知られる様子を表す言葉ですが、漢字の「轟」という文字は、見た目のインパクトが強く、読み方を想像しにくいかもしれません。気になる正解は……「とどろく」でした！「轟く」という漢字は、主に「大きな音が鳴り響くこと」を意味します。雷鳴、地響き、大砲の音など、激しく連続した大きな音を表現する際に使われます。また、比喩的