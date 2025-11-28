「両国の歴史の重要な節目であり戦略的パートナーシップのさらなる発展の契機となった」──これは、初の海外公務としてラオスを訪れた天皇皇后の長女・愛子さまについての現地メディアの報道である。まるで首脳外交を評価するかのような表現からも、11月下旬の愛子さまの公式訪問に対するラオス側の歓迎ぶりがよくわかる。【写真】ラオス晩餐会で魅せた愛子さまの着物姿。乾杯をされる様子なども今回のラオス訪問は外交関係樹立