DX3000 CL finalは、密閉型ヘッドフォン「DX3000 CL」を11月28日より発売した。価格は79,800円。 厚さ30mmの極厚低反発イヤーパッドを採用し、頭部の形状やメガネの有無に関わらず高い密閉性を保ちつつ、ドライバーと耳との距離を確保。そこに、歪みの少ないドライバーと、不要な共振を徹底的に抑え込む内部構造を組み合わせることで、密閉型ならではの重厚な低域と開放的な音抜けの良い中高域を両立した