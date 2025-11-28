ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する関連法が、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。【映像】ガソリン暫定税率の廃止 可決の瞬間「賛成244、反対0。よって本案は全会一致をもって可決されました」（関口参院議長）これにより、ガソリンは来年1月から1リットルあたり25.1円、軽油は4月から17.1円安くなります。政府はすでに移行措置として補助金を段階的に拡充しています。今回の廃止により約1.5兆円の税収が失