政府は28日午後、経済対策の財源の裏付けとなる2025年度補正予算案を閣議決定する。物価高対応などの費用を盛り込み、一般会計の歳出（支出）は18兆3034億円となる。高市早苗首相は経済成長を最優先しており、24年度の13兆9433億円から大きく膨らんだ。開会中の臨時国会に提出し、12月中の成立を目指す。税収は25年度の当初計画と比べて2兆8790億円の上振れを見込むが、税収だけでは費用を賄えず、11兆6960億円の国債を追加発