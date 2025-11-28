1974年11月28日、マジソン・スクエア・ガーデンで起きた奇跡の共演がある。「人生とキャリアにおけるハイライト」とエルトン・ジョンが話す、ジョン・レノンとのまさかのライヴには、二人の軽いやり取りから始まったという。いったい何があったのか。 【画像】ジョン・レノンが射殺される数時間前に撮られたという世界で最も有名なアーティスト写真の１つ 「じゃあ、もし1位になったら僕のライヴに出演してよ」 「