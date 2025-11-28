今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かして十手を作る【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今までこれを作るまで十手を「じゅって」と読んで生きて来ました。アルミを溶かして様々なものを作っている投稿者のまーくいものさんが「十手」に挑戦します。元となる原型は3Dプリンターで作りました。2つに分かれるようになっています。離型剤