瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎからは次第に高気圧に覆われて、各地で晴れてくる見込みです。日中の最高気温は岡山で15度、津山で14度、高松で16度でしょう。27日よりもやや気温が低くなります。 29日は高気圧に覆われて、全域で日差しがよく届く見通しです。朝の最低気温は岡山と津山で3度、高松で5度でしょう。放射冷却が強まり、28日朝よりも大幅に気温が低くなりそうです。日中の最高気温