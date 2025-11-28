子どもが「お金持ちになりたい」と言った時、親のあなたはなんと答えるだろう？電子マネーにスマホ決済、インフレに物価高…お金の価値や概念は時代とともに激変しており、子どものうちからその感覚を身に付けるのは重要なことだ。今、親が子どもに伝えられることは…。 【画像】現金で渡すよりも「時代にあった」金銭感覚が身に付くお小遣い 経営者で投資家、そして二児の母でもある池澤摩耶氏の書籍『元外資系