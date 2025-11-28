¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤ËÈ¿±þ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾å»Ê¤ËÀµÄ¾¸À¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë´éºÎÍÑ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼ç¤Ï¡ÖÌµ°õÎÉ¿Í¡×¤µ¤ó(@windows9999999)¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤´ËÜ¿Í¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼Â