女優の安田成美が28日、自身のインスタグラムを更新。59歳の誕生日を迎えた朝の、食卓の写真が反響を呼んでいる。安田は「娘なつ子」と書き出し、「私の誕生日の朝に早起きして朝食セッティング」とコメント。マルチメディアアーティストとして活動する長女・木梨なつ子さんが用意してくれたという、食卓の写真をアップした。そして「プレゼントは手作りの赤いアルバム昔の写真と沢山のメッセージ」と明かし、「有り難い」