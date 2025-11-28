プロ野球・巨人の大城卓三選手が27日、契約更改交渉に臨み、現状維持の1億6000万円でサインしました。大城選手は複数年契約を結んでいます。（金額は推定）「本当にふがいないというか、情けないというか、悔しいシーズン。チームにもあまり貢献できず、ふがいない1年だったなと思っています」甲斐拓也選手の加入と岸田行倫選手の台頭でマスクをかぶる機会はグッと減り、8試合にとどまりました。ファーストや代打での出場もありま