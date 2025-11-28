プロ野球・楽天は28日、宋家豪投手と来季の契約を結んだことを発表しました。宋投手は2016年にチームに加入し、来季11年目を迎えます。2018年には40試合に登板すると、その後も毎年多くの登板数をこなしてきました。2021年にはキャリアハイの63試合に登板。その後も40試合以上の登板数をキープしていましたが、今季は開幕前に「右膝外側半月板縫合術」を受け10登板にとどまりました。契約に際し、宋投手はコメントを発表。「来年で