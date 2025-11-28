２８日午前７時５分頃、茨城県稲敷市沼田の圏央道外回り線で、軽ワゴン車が対向車線にはみ出し、トラックに正面衝突した。地元消防などによると、軽ワゴン車から男性１人が救出されたが、その場で死亡が確認された。トラックを運転していた３０歳代男性も負傷したが、命に別条はないという。県警高速隊の発表によると、現場は片側１車線の対面通行で、同隊が事故の状況を調べている。事故の影響で、稲敷インターチェンジ（ＩＣ