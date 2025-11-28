衆院会派「改革の会」に所属する3議員（左側）と会談する自民党の鈴木幹事長（右奥）と古屋選対委員長＝28日午後、国会自民党の鈴木俊一幹事長は28日、衆院会派「改革の会」に所属する3議員と国会内で会談し、3人が衆院の自民党会派に入ることで合意した。関係者が明らかにした。これまで衆院会派別勢力は自民党・無所属の会196、日本維新の会34で与党は計230。改革の会の3人が加わると計233となり、与党は定数465の過半数を確保