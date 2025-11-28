同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁はさきほど、原告の訴えを退け、同性婚を認めない規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。裁判で争点となったのは、現行の規定が、（1）