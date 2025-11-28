小泉進次郎防衛相は28日の閣議後記者会見で、陸上自衛隊による秋田県でのクマ被害対策の支援活動に関し、当初の予定通り11月末で終了すると明らかにした。小泉氏は自衛隊の本来任務は国防だとした上で「自治体のニーズにお応えできた。漫然と期間を延長しない」と述べた。防衛省によると、秋田駐屯地（秋田市）に拠点を置く陸自第21普通科連隊の隊員が、県内の計11市町村で活動した。5〜27日に箱わなの輸送137件、駆除したクマ