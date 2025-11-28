教員が女児らを盗撮し、画像を共有したとされる事件で、盗撮動画を提供した疑いなどで再逮捕された岡山県備前市立小の教諭（27）が「メンバーに貢献したい思いがあった」と供述していることが28日、愛知県警への取材で分かった。