米政府は27日、アフガニスタンなど19カ国の出身者に付与されたグリーンカード全ての再審査を行うと表明した/Shannon Stapleton/Reuters/File（CNN）米首都ワシントンで州兵2人が銃撃された事件を受けてトランプ政権が移民に対する取り締まりを強める中、米政府は27日、アフガニスタンなど19カ国の出身者に付与されたグリーンカード（永住権）全ての再審査を行うと表明した。米移民局（USCIS）のジョー・エドロー局長は同日、「米大