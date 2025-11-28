【中島輝士怪物テルシー物語（９３）】２０１７年にＫＢＯのハンファ・イーグルスで一軍打撃コーチを務めた後、同年１０月の契約満了で私は日本へ帰ってきました。ずっと野球に携わる仕事をしてきて縁あって台湾、韓国のプロ野球にも関わることができました。帰国したタイミングで次はどんなアプローチで野球に関わっていくかと考えていた時、アジアのプロリーグで使用されている野球道具のことに思いが及びました。日本の野球