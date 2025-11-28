進撃のノアさんが、2025年11月19日にYouTubeを更新。『【秋冬GRL購入品紹介】進撃のノアの洋服事情「1着だけで200万円」』と題した動画で、秋冬コーデを披露した。服はプチプラ、小物はハイブランドで！25年5月にYouTuberのヒカルさんと交際0日での電撃結婚を発表した進撃のノアさん。大阪・北新地でキャバクラを経営する実業家としても知られている。今回の動画では、進撃のノアさんがレディースファッション通販「GRL」での購入