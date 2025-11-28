26日午後、香港郊外の大埔（タイポー）で発生した高層団地火災。瞬く間に延焼し、夜空の下で複数の棟が真っ赤な炎に包まれる様は、日本にも大きな衝撃を与えた。27日朝までに炎の勢いは峠を越えたものの、28日午前0時時点での死者は消防士1人を含む83人、病院に搬送された負傷者は消防士11人を含む76人。行方不明者数が一時は270人超と発表されたこともあり、死者の数は今後も増えると見られている。香港当局は27日未明に工事関