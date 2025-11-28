北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督（53）が11月23日、自身のInstagramを更新し、本契約のために訪れた新入団選手たちとの集合写真を公開した。投稿では「来年は絶対の絶対の絶対にリーグ優勝、日本一を取るばい！！」と強い決意をつづり、家族や裏方への感謝の思いも伝えている。 公開された画像には、ホテルのラウンジ階段に並んだ新入団選手と家族、球団関係者の姿が写されている。スーツ姿の若